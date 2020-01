Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, hem sistemimizi en iyi şekilde kurmak hem de vicdanlarımızı daima tetikte tutmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bize ne bu coğrafyada ne bu dünyada kimse hayat hakkı tanımaz." dedi.

Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) JW Marriott Otel'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Anadolu Medya Ödülleri" töreninde bir konuşma yaptı.

Almanya'nın caddelerinde, sokaklarında PKK'lı teröristlerin, FETÖ'nün, DEAŞ'ın cirit attığına dikkati çeken Erdoğan, "Lafı geldiğinde de 'DEAŞ'lılar sizde.' diyorlar. Utanın, utanın. Biz DEAŞ'lıları El-Bab'da anında derdest ettik. El-Bağdadi'yi yakaladıklarında hava attılar. Biz, el-Bağdadi'nin en yakınlarını şu anda toparladık ve bizim cezaevlerinde. Biz bu kadar hassasız bu konularda." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetinin aynen devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları belirtti:

"Peki biz bu durum karşısında ne yapacağız? Cumhurbaşkanı sıfatıyla şahsım başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla her fırsatta muhataplarımıza gerçekleri anlatıyoruz. Uluslararası camiada çekinmeden anlatıyoruz fakat siyasetçiler ve medya ile onlar üzerinden geniş toplum kesimlerine bu gerçekleri gösterme hususunda ciddi sıkıntımız var. Bunun için hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız. Resmi beyanların ve kanalların kamuoyu oluşturmada etkisi, sivil inisiyatiflere göre daha sınırlı kalıyor. Bu bakımdan medya mensuplarımız başta olmak üzere sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. Her birimiz kendi kontaklarımızı, etki alanımızı, imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak Türkiye'nin ve Türk Milletinin her alandaki duruşunu doğru bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşımalıyız."