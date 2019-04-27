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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 04:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

(AA)

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