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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 02:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. (AA)

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