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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7. KEZ DEDE OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:28 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7.

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. torunu Fatıma Serra Erdoğan dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan'ın 3. çocuğu olan Fatıma Serra, bu sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.

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/ek fotoğraflar // Tünelde pembe ayıcıkla tek teker/ek fotoğraflar // Tünelde pembe ayıcıkla tek teker
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinciCumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinci
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