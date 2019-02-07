Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini kabul edemeyiz. Bu iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakamdır. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkartmayı teklif etti, bende memnuniyetle dedim” dedi.

ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm olumsuz şartlara rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ettiğini söyledi.

“75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım”

Türkiye’nin gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın satınalma gücüne göre en büyük 13., Avrupa’nın en büyük 5. ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’nin bir önceki yıla göre 17 basamak yükselmesinin bu gayretin en büyük göstergesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de bin 800’ün üzerinde Amerikan firmasının faaliyet gösterdiğini, bu firmaların son 16 yılda 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini kabul edemeyiz. Bu iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakamdır. Bu hususu daha önce Başkan Trump’ın da dikkatine getirdim. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkartmayı teklif etti, bende memnuniyetle dedim. Öyleyse şimdi başta sizler olmak üzere 75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok” diye konuştu.

Türkiye’nin 2018’de 40 milyon dışarıdan, 6 milyon da yurt dışındaki vatandaşlardan olmak üzere 46 milyon turist çekildiğini belirten ve ABD’den gelen turist sayısının 1 yıl aradan sonra yeniden 450 bine ulaştığının altını çizen Erdoğan, “40 milyona bulan yabancı turist sayısı içinde bu rakamın çok düşük kaldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.