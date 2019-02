"İdlib konusunda görüşmeler sürüyor" İdlip konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, "İdlib konusunda görüşmeler sürüyor. Görüşmeler liderlerin altındaki ekip ya da ekipler tarafından sürekli sürüyor. İdlib hayati bir yer. 300-400 bin kişinin gideceği tek yer var; Türkiye. Mademki biz dayanışma halindeyiz, o halde Rusya-Türkiye-İran olarak burada sukunetin sağlanması lazım. İdlib’in iç çevresinde bizim kulelerimiz, dışı içi Rusya oluşturuyor. Bu kuşak sukuneti sağlamaya devam etmesini istiyoruz. Burada da teröre karşı duruşumuz devam ediyor. Asla Rusya’yı rahatsız edecek bir konuma bunu vardırmamak gerekiyor. Aynı şekilde bizi de rahatsız etmemeli" diye konuştu. Suriye’de anaysa yazılması gerektiğini belirten Erdoğan, "3 kişinin üzerinde sıkıntı var. O konu çözülecek, anayasa yazmalılar. Herhangi bir sıkıntının olduğu yerde deneyimli anayasacılarımız ile kendilerine yardımcı oluruz" dedi. FETÖ lideri Gülen’in iadesi konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle bize net ulaşan bir şey yok. Biz tabii elimize geçen belgeyi ABD’ye ulaştırıyoruz ve takipçisiyiz. ABD dışındaki ülkelerde de takibini yapıyoruz. Öncü lider konumundaki FETÖ’cüleri de toparlıyoruz. Yargılanmaları devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

"Ben AB üyesiyim’ diyen ülkelerin birçoğunda bizim izlerimiz var"

AB ilişkilerine de değinen Erdoğan, "Her şeyden önce Avrupa Parlementosu’nun almış olduğu bu kararın bir kıymet-i harbiyesi yoktur. AB büyük bir kriz içerisinde. İlk adım Brexit’ti. Bunu diğerleri takip edecek gibi. Ortada bir boşluk var. Diğer ülkelerde de sıkıntılar var. AB kurumları da bu krizden etkileniyor. AB’nin şu anda Avrupa’ya bile faydası yok. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya. AB bunu yakalayamadı. Avrupa da AB’den büyüktür. Bunu bir defa bilmemiz gerekiyor. ’Türkiye’yi neden almıyorsunuz’ dediğimizde, ’81 milyon nüfusunuz var’ diyorlar. Dilinizin altındaki baklayı çıkarın, çıkarmıyorlar. Bunu bir zamanlar Fransa Dışişleri Bakanı’ndan dinledim. ’Siz Müslümansınız sizi AB’ye almazlar’ dedi, bu kadar açık. O günden bu güne de devamlı oyalama, devamlı oyalama. Bizim de bir B, bir C planımız olmak zorunda. Hala aynı şeyleri yapıyorlar. İşi sürüncemede tutuyorlar. Olur ya da olmaz. Türkiye AB’ye her şeyiyle bağlı konumda değil. Bugün de aynı kafadayım; Kopenhag olmazsa Ankara kriterleri olur. Milletime giderim ’devam’ mı diyor, devam. ’Tamam’ mı diyor, tamam. ’Ben AB üyesiyim’ diyen ülkelerin birçoğunda bizim izlerimiz var" şeklinde konuştu.

Mülteci konusunda ise Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"’3+3 milyar avro vereceğiz’ dediler. Şu ana kadar verdikleri 1.7 milyar dolar. Bize proje diyorlar. Ne projesi yahu? Biz yatırdık. Şu ana kadar 37 milyar dolar yatırdık. Eser ortada. Biz yapmışız bunu. Gelin buraya, görün diyorum. Bunu zaten bize vermiyorsunuz. AFAD’a, Kızılay’a veriyorsunuz."