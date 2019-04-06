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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına katılmak üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına katılmak üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'na ilgili bakan ve yetkililerin katılacağı belirtildi. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacağı belirtilerek şöyle denildi:
"Görüşmeler sırasında, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin, Konsey Toplantısı çerçevesinde, Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya geleceklerdir. Öte yandan, Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışına ev sahipliği yapacaktır."

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