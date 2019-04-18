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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 05:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel'in, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak'ın ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç'ın ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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