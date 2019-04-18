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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 07:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı.

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Atamalar şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli
Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç

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Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!
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