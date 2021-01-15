Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti MKYK toplantısı sonrası kurmaylarıyla birlikte, vatandaşa da örnek olma açısından Ankara Şehir Hastansine giderek koronavirüs aşı yaptırdı.

Geçtiğimiz günlerde açtığı Telegram hesabından o anların fotoğrafını paylaşarak 'Ben de aşı oldum' diyen Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında siyasilere de çağrı yapan Erdoğan, "Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı. Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 25, 30 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreçte ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da iyi. Aşı için belirlenen süreç de düşük. Bayağı hızlı olunuyor. 5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat. Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2’nci doz aşıyı 28 gün sonra olacağım." demişti.