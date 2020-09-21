Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Levent Özeren hakkında istenen ceza belli oldu

Geçmiş dönemlerde İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan ve 2018'de yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olan Levent Özeren, sosyal medya hesabından, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptı. Özeren'in yaptığı paylaşıma, sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti'li Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özeren'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabı incelendi. İYİ Parti'li Özeren’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 2015- 2020 yıllarında 50'den fazla paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Özeren, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Temmuz’da adliyeye sevk edildi.

Levent Özeren, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na verdiği savunmasında, kendisine gösterilen, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'ta belirtilen 'Levent Özeren' isimli hesapların kendisine ait olduğunu itiraf etti. Özeren, çıkarıldığı mahkemece 'cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Özeren, 53 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.