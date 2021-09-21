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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrenciler için "geri ödemesiz kira desteği" çağrısı

21.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin yaşadığı barınma sorunu konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ya o sarayların kapısını gençlere açarsın ya da gençlere geri ödemesiz kira desteği verirsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrenciler için "geri ödemesiz kira desteği" çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gençlerin yaşadığı yurt sorununa dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medya paylaşımında İnce, şu ifadeleri kullandı:

Kira fiyatları tavan yaptı. Yurt kapasitesi yetersiz. Öğrencilerin hali perişan.

Gençlerin geleceğini saraylara gömen Erdoğan; ya o sarayların kapısını gençlere açarsın ya da gençlere geri ödemesiz kira desteği verirsin.

Saraylarından vazgeçemeyeceğin için #PamukEllerCebeErdoğan!

ınce

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi
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