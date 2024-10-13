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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınıyordu... Türkiye’nin en yaşlı insanı Arzu Sınıroğlu, 117 yaşında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınıyordu... Türkiye’nin en yaşlı insanı Arzu Sınıroğlu, 117 yaşında hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.10.2024 17:11
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Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki hastanede hayatını kaybetti. Doğal yaşam tarzı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığıyla tanınan Arzu nine, uzun ömrünü sağlıklı beslenmeye ve mutluluğa borçlu olduğunu ifade etmişti. Cenazesi, doğduğu Elmalı köyünde defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınıyordu... Türkiye’nin en yaşlı insanı Arzu Sınıroğlu, 117 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale’deki Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Arzu nine, sağlıklı yaşam tarzı ve mutluluğa odaklı hayatıyla tanınıyordu.

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ERDOĞAN'A OLAN SEVGİSİYLE ÜNLÜYDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisiyle de bilinen Arzu Sınıroğlu, bu bağlılığıyla çevresindekiler tarafından sıkça anılıyordu. 6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu bir yaşam sürerek uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etmişti. 2020 yılında COVID-19’a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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YAŞLILIĞINI TANIMAYIP SANDIĞA GİTMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde de sandık başına giderek oy kullanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini her fırsatta dile getirmişti. Doğayla iç içe geçen yaşamında doğal ürünlerle beslenerek sağlıklı kalmayı başaran Arzu nine, neşe ve mutluluğu hiç elden bırakmamıştı.

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Evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Arzu Sınıroğlu, 117 yıllık hayatı. Cenazesi, doğduğu köy olan Elmalı’da toprağa verildi.

(İHA)

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