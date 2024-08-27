Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kaçak villa inşaatı' yanıtı! İmamoğlu ilk kez konuştu: Sokaktakilere sorun, yüzde 90'ı inanmaz

Üsküdar Vaniköy’de bulunan kaçak inşaat tepkilerin odağına yerleşti. Daha önce Adnan Oktar'ın villası olan arazide yapılan yeni kaçak inşaat durdurulup mühürlenmişti. Olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi sonrası Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu.

ERDOĞAN: PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

İmamoğlu, 'We Haliç' Hak Sahipleri Daire Eşleşme Kura Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis’te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni konuşmasındaki şu sözleri soruldu:

"Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar."

İMAMOĞLU: SOKAKTAKİ İNSANLARIN YÜZDE 90'I BUNA İNANMAZ

İmamoğlu'nun yanıtı ise şu şekilde oldu: "Sokağa çıkın, ‘Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi’ deyin, sokaktaki insanların yüzde 90’ı buna inanmaz. Tersini sorun, inanırlar."

AVRUPA SEYAHATLERİNE GELEN TEPKİLERE DE YANIT VERDİ

İmamoğlu ayrıca Avrupa yolculuklarına gelen tepkilere “Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum” şeklinde yanıt verdi.

KAÇAK İNŞAATIN ESKİ VE YENİ HALİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar Vaniköy’de bulunan ormanlık alanda kaçak şekilde inşa edilen yapı mühürlenerek faaliyetten men edilmişti. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak inşaatta yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tespit tutanağının detayları ortaya çıktı. İHA'nın aktardığına göre tutanakta şu ifadelere yer verildi:

“DOĞAL ZEMİN VE BİTKİ ÖRTÜSÜNE FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNULARAK TAHRİBAT YAPILDI”

“Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda; 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir.”

Yapı müteahhidi tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeyerek belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği belirtilerek, “Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan, söz konusu inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır