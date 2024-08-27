HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kaçak villa inşaatı' yanıtı! İmamoğlu ilk kez konuştu: Sokaktakilere sorun, yüzde 90'ı inanmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kaçak villa inşaatı' yanıtı! İmamoğlu ilk kez konuştu: Sokaktakilere sorun, yüzde 90'ı inanmaz

27.08.2024 15:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı kıyısında durdurulan kaçak villa inşaatı siyasette yeni bir polemik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" sözleriyle İBB'ye yüklenmişti. Erdoğan'a yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "‘Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi’ deyin, sokaktaki insanların yüzde 90’ı buna inanmaz" dedi. Bu arada kaçak inşaatın eski ve yeni halini gözler önüne seren görüntüler de ortaya çıktı.

Üsküdar Vaniköy’de bulunan kaçak inşaat tepkilerin odağına yerleşti. Daha önce Adnan Oktar'ın villası olan arazide yapılan yeni kaçak inşaat durdurulup mühürlenmişti. Olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi sonrası Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu.

AW273307_02

ERDOĞAN: PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

İmamoğlu, 'We Haliç' Hak Sahipleri Daire Eşleşme Kura Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis’te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni konuşmasındaki şu sözleri soruldu:

"Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar."

AA-20240822-35460702-35460701-USKUDAR_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAATTA_INCELEME_YAPILIYOR

İMAMOĞLU: SOKAKTAKİ İNSANLARIN YÜZDE 90'I BUNA İNANMAZ

İmamoğlu'nun yanıtı ise şu şekilde oldu: "Sokağa çıkın, ‘Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi’ deyin, sokaktaki insanların yüzde 90’ı buna inanmaz. Tersini sorun, inanırlar."

AA-20240822-35460702-35460698-USKUDAR_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAATTA_INCELEME_YAPILIYOR

AVRUPA SEYAHATLERİNE GELEN TEPKİLERE DE YANIT VERDİ

İmamoğlu ayrıca Avrupa yolculuklarına gelen tepkilere “Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum” şeklinde yanıt verdi.

KAÇAK İNŞAATIN ESKİ VE YENİ HALİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar Vaniköy’de bulunan ormanlık alanda kaçak şekilde inşa edilen yapı mühürlenerek faaliyetten men edilmişti. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak inşaatta yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tespit tutanağının detayları ortaya çıktı. İHA'nın aktardığına göre tutanakta şu ifadelere yer verildi:

69b7a548-50be-408a-bb1f-c50cdc0d3e05

“DOĞAL ZEMİN VE BİTKİ ÖRTÜSÜNE FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNULARAK TAHRİBAT YAPILDI”

“Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda; 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir.”

d0e58062-477c-4fd3-9464-ed22e336f067

Yapı müteahhidi tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeyerek belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği belirtilerek, “Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur” denildi.

e53969d2-bd63-4b53-9388-534c40865570

Öte yandan, söz konusu inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan villa
En Çok Okunan Haberler
Kamu bankalarından ilk kez ev alacaklara özel kampanya

Kamu bankalarından ilk kez ev alacaklara özel kampanya

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Küçük çocuğa günlerce süren işkence! Elleri, kolları bağlı halde bulundu

Küçük çocuğa günlerce süren işkence! Elleri, kolları bağlı halde bulundu

İki kişinin yaşadığı 'cinli köy'e gittiler! Videoyu başlatınca cansız bedeni gördüler: Köyün adı zaten çıkmış

İki kişinin yaşadığı 'cinli köy'e gittiler! Videoyu başlatınca cansız bedeni gördüler: Köyün adı zaten çıkmış

İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

Yer Kırıkkale... Polislere yumruklu saldırı!

Yer Kırıkkale... Polislere yumruklu saldırı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.