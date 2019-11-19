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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi. Polis mektubun sahibini yakalamak için çalışma başlattı

Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

SİYANÜR TARAMASI YAPILDI

İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.

MEKTUBUN SAHİBİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siyanür

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YAV HE HE.ODA AÇIP OKUYACAKTI VE SİYANÜR BULAŞIP ÖLECEKTİ.
Bi şizofren mi artık insanın ailesini katlettikten sonra bu siyanür habire haber olmaya başlandı nedense siyanürle intihar...
pttden gelen mektubu erdoğan açacak sanki. şizofreniye bağladılar iyice. Tanrım sana geliyorum.
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