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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2019 18:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Von der Leyen'in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

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