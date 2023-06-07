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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü

07.06.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti. (DHA)

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