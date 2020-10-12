HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB’nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

"AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA TUTARLI BİR DURUŞ ORTAYA KOYUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB’ye “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Yaralının düştüğü alanda aldırış etmeden oturmaya devam ettilerYaralının düştüğü alanda aldırış etmeden oturmaya devam ettiler
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi sosyal medyada atıştı: Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu
AK Parti'li ve CHP'li belediyeler sosyal medyada atıştı
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Avukat, sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltına alındı
Avukat sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltında
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
Antalya'da 20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular
Yaralının düştüğü alanda aldırış etmeden oturmaya devam ettiler
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.