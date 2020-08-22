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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Zelenskiy ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk görüşmeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi. Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.


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