Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

\u0130ngiltere, (DHA)- NATO 70\u2019inci y\u0131l zirvesine kat\u0131lmak \u00fczere \u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019ya gelen Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER'Babam eski kafal\u0131 \u00f6yle \u015feyleri sevmez'Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcD\u00fcnyada 168 milyon insan yard\u0131ma muhta\u00e7
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