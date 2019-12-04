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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

NATO 70’inci yıl zirvesine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

İngiltere, (DHA)- NATO 70’inci yıl zirvesine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
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