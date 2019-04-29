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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin yeniden teyit edildiği ve atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, iki liderin, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğu, terörle mücadele konusunda yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdiği ifade edildi. Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.

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