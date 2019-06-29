Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İki lider krize yol açan S-400 füze savunma sistemleri konusunda uzlaşı sinyali verdi.Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Türkiye - ABD arasındaki askeri ve ticari meseleler ile Suriye'deki son gelişmeler öne çıktı.

Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye-ABD ilişkilerinde krize yol açan S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili olarak Obama yönetimini suçlayan ifadeler kullandı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patriot almasına izin verilmedi. Onlar da S-400 aldılar. 'Diğerlerini alacağız' dedikten sonra 'Bizimkini alabilirsiniz' dediler. Böyle iş yapılmaz" diye konuştu.

"S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabilir" diyen Trump, "Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Türkiye'ye adil davranılmalı. Askeri ve ticari alanlardaki iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda ABD nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır'' ifadelerine yer verildi.