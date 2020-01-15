Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede ikili ilişkiler ve Libya ele alındı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131na g\u00f6re g\u00f6r\u00fc\u015fmede ikili ili\u015fkiler, b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ve Libya\u2019daki son durum ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Hep \u00fcnl\u00fc olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie \u00e7ekmek i\u00e7in...Trump a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k k\u00fcf\u00fcr etti: Or..pu \u00e7ocu\u011fu...Nancy Pelosi, Ba\u015fkan Trump\u2019\u0131n azil s\u00fcrecinde Senato\u2019daki yarg\u0131lamada \u201csavc\u0131\u201d g\u00f6revini \u00fcstlenecek Temsilciler Meclisi \u00fcyelerini a\u00e7\u0131kl\u0131yor
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