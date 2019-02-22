Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu akşam telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ikili meseleler ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandığı ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altının çizildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır. Son olarak ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.

