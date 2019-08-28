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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Satterfield’ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

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