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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren STK temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren STK temsilcilerini kabul etti

18.09.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren STK temsilcilerini kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

KABULE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Basına kapalı kabule, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Washington Temsilcisi Halil Mutlu, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Melih Bektaş, TÜRKEN Vakfı Başkanı Behram Turan, Cihannüma Derneği ABD Başkanı Levent Ali Yıldız, MÜSİAD ABD Başkanı Murat Güzel, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mine Anlar, ABD Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, İslam Toplumu Milli Görüş ABD Bölge Başkanı Nevzat Tuncel, Hasene Vakfı Başkanı Nedim Sezgin, Türk Amerikan Öğrencileri Federasyonu Başkanı ve AK Parti ABD Gençlik Kolları Başkanı İsrafil Demir, TASC Pensilvanya ve Delaware Temsilcisi Fatih Dursun, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) New York Temsilcisi Hakan Karalok, UID California Temsilcisi Ebru Şahin, TASC Chicago Temsilcisi Seyit Şahin katıldı. (AA)

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