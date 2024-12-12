HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti

12.12.2024 22:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

AA-20241212-36466919-36466911-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKENI_KABUL_ETTI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

AA-20241212-36466919-36466912-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKENI_KABUL_ETTI

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Antony Blinken
En Çok Okunan Haberler
İran ile savaş açıklaması! Dikkat çeken Netanyahu sözleri: 'Güvenmiyorum'

İran ile savaş açıklaması! Dikkat çeken Netanyahu sözleri: 'Güvenmiyorum'

AB'den Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama! 'Henüz çok erken' dedi ve ekledi: 'Şu an mümkün değil'

AB'den Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama! 'Henüz çok erken' dedi ve ekledi: 'Şu an mümkün değil'

18 yıllık yasak son buluyor!

18 yıllık yasak son buluyor!

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.