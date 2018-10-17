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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

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Recep Tayyip Erdoğan ABD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
her görüşmesı kırıtık ama hep dag fare doğuruyo bonboş
Amerikanin cocuklari basindan beri amerikanin adamidir alayinin vatikanda PAPA ile ailecek fotoğraf karelerinde yer alir
Bana dostunu soyle sana kim olduğunu söyleyim PAPA papaz rahip doztlarida gizli papazdir
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