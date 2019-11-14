Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi’nde açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu merkez çok kısa sürede sadece Türklerin değil, ABD'deki tüm Müslümanların iftihar kaynağı haline geldi. Medeniyetimizin sanat, estetik, zarafet ve nezaketini yansıtan bu güzel mekanın vatandaşlarımız, soydaşlarımız ile diğer kardeşlerimize sağladığı hizmetlerden memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir ihtiyacı giderdiğimiz için sevinçliyiz. Arzumuz ve temennimiz Müslümanlara yakışan bu tür merkezlerin ABD'nin her bir köşesinde yaygınlaşmasıdır.

2002'den itibaren yurt içinde yaşayan vatandaşlarımızla, sınırlarımız dışında vatandaşlarımıza da farklı bir anlayışlar yaklaştık. Gurbetçi diyerek dışlanmış insanlarımızın anavatanla bağlarını güçlendirmeye çalıştık. Birçok sivil toplum kuruluşumuzu bunun için destekledik, teşvik ettik. Aynı STK'lar bugün bulundukları ülkenin siyasetinde söz sahibi haline geldi. Ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her kardeşimizi bağrımıza bastık. Gerektiğinde pozitif ayrımcılık yaparak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sağladığımız hizmetlerin sayısını ve kalitesini artırdık. Bugün yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin hepsi 17 sene öncesine göre Türkiye'nin gücünü daha fazla hissediyor. Türkiye'nin elde ettiği başarılar, sizlerin buradaki konumunu daha yükseğe taşıyor.