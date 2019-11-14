Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi’nde açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu merkez çok kısa sürede sadece Türklerin değil, ABD'deki tüm Müslümanların iftihar kaynağı haline geldi. Medeniyetimizin sanat, estetik, zarafet ve nezaketini yansıtan bu güzel mekanın vatandaşlarımız, soydaşlarımız ile diğer kardeşlerimize sağladığı hizmetlerden memnuniyet duyuyoruz.
Ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir ihtiyacı giderdiğimiz için sevinçliyiz. Arzumuz ve temennimiz Müslümanlara yakışan bu tür merkezlerin ABD'nin her bir köşesinde yaygınlaşmasıdır.
2002'den itibaren yurt içinde yaşayan vatandaşlarımızla, sınırlarımız dışında vatandaşlarımıza da farklı bir anlayışlar yaklaştık. Gurbetçi diyerek dışlanmış insanlarımızın anavatanla bağlarını güçlendirmeye çalıştık. Birçok sivil toplum kuruluşumuzu bunun için destekledik, teşvik ettik. Aynı STK'lar bugün bulundukları ülkenin siyasetinde söz sahibi haline geldi. Ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her kardeşimizi bağrımıza bastık. Gerektiğinde pozitif ayrımcılık yaparak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sağladığımız hizmetlerin sayısını ve kalitesini artırdık. Bugün yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin hepsi 17 sene öncesine göre Türkiye'nin gücünü daha fazla hissediyor. Türkiye'nin elde ettiği başarılar, sizlerin buradaki konumunu daha yükseğe taşıyor.
Zamanla şartlar, talepler ve tehditler de değişiyor. İnsanlarımız artık oldukça geniş bir yelpazede her biri ayrı bir öneme sahip sorunlarla karşılaşıyor. Siyasi haklara tam manasıyla erişim başta olmak üzere temsile ilişkin sorunlar da kardeşlerimizi endişelendiriyor. Özellikle Batılı ülkelerde neonazi partilerin ve ırkçı siyasetçilerin hükümet politikalarına yön verdiğine şahit oluyoruz. Hemen her gün camilerimizi, Müslümanlara ait iş yerlerine ırkçı saldırıların arttığını görüyoruz. Bunun varabileceği boyuta Yeni Zelanda'da şahit olduk.
Sizlerden beklentimiz önümüzdeki süreçte bulunduğunuz yerlerde daha güçlü, organize ve aktif olmanızdır. Bir mümin içinde bulunduğu toplumdan kopuk biçimde yaşayamaz. Mümin mücadele etmekle mükelleftir. Çünkü Müslüman hayatın bizatihi içinde olan, yaşayışıyla, ticaretiyle, tavır, davranış ve ahlakıyla örnek olan insandır. Bu anlayışla kültürünüzle, inancınızla, sizi siz yapan değerlerle bağlarınızı korurken, içinde bulunduğunuz topluma da en üst düzeyde katılım sağlayacaksınız.
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