HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde Konuştu

14.11.2019 03:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'dan sonra ABD Diyanet Merkezi'ne gitti. Erdoğan, Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Ermeni soykırımı kararıyla ilgili ''Aynı hataya Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum'' dedi, ''Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşmesinin ardından Maryland'deki ABD Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Ermeni soykırımı kararına tepki gösterdi, "Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Alınan kararın tarihi gerçeklerle hiçbir bağı olmadığını belirten Erdoğan, ‘’Bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu tür kararlarla bizi baskı altına almak isteyenler er geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz işin tarihçiler tarafından incelenip değerlendirilmesi yönünde tutumumuzu sürdüreceğiz. ABD Senatosu 1970'li ve 80'li yıllarda çoğunluğu diplomat ve aile mensupları olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı şehit eden Ermeni terör örgütleri tarafından başlatılan kara propagandaya teslim olmamalıdır’’ diye konuştu.

Konuşmasında Ermenistan için ‘’Daha dünün devleti’’ diyen Erdoğan, ‘’Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye'de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı. Ermenistan ülkelerimiz arasında 2009 yılında imzalanan protokolleri imzalamaktan da kaçındı. Diaspora da ülkemizi karalama kampanyasını sürdürdü" ifadelerini kullandı.

''Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İlişkilerin sancılı bir dönemden geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, ‘’Biz Türkiye olarak müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik. Ancak ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için adımları atmaktan bir an olsun çekinmedik. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz’’ dedi.

"DEAŞ'la mücadeleyi biz verdik. El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı biz derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 2 bin DEAŞ'lı var. Sözde 10 bin DEAŞ'lıyı yok etmişler, nerede yok ettiniz ya? Elbette Türkiye ve Türk milleti geri adım atmayacak, medya ve siyaset aracılığıyla yürütülen kampanyaya izin vermeyecektir’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den beklentilerinin terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırması olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ‘’Bugün Sayın Trump'a bir kez daha ilettik, gündemimizdeki tüm hususları ele aldık. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine bağlılığımızı vurguladık. Her türlü bürokratik engele rağmen ilişkileri ilerletme konusunda hedefimizi teyit ettik, ilişkilerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Trump-Erdoğan Görüşmesinden Ne Çıktı?Trump-Erdoğan Görüşmesinden Ne Çıktı?
Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyizErdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Mustafa Cengiz'den istifa ve seçim açıklaması!

Mustafa Cengiz'den istifa ve seçim açıklaması!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Kritik zirve sona erdi

Kritik zirve sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de bir açıklama daha! 'Baş veririz ama asla baş eğmeyiz'

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi! Toplantıya İsmail Faruk Aksu da katıldı!

Heyetler arası görüşmede MHP'den dikkat çeken isim!

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım

Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar!

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

Erdoğan-Trump görüşmesinde 'Türkiye'nin terörle mücadelesi' adlı kitapçık dikkat çekti

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.