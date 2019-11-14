Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşmesinin ardından Maryland'deki ABD Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Ermeni soykırımı kararına tepki gösterdi, "Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Alınan kararın tarihi gerçeklerle hiçbir bağı olmadığını belirten Erdoğan, ‘’Bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu tür kararlarla bizi baskı altına almak isteyenler er geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz işin tarihçiler tarafından incelenip değerlendirilmesi yönünde tutumumuzu sürdüreceğiz. ABD Senatosu 1970'li ve 80'li yıllarda çoğunluğu diplomat ve aile mensupları olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı şehit eden Ermeni terör örgütleri tarafından başlatılan kara propagandaya teslim olmamalıdır’’ diye konuştu.

Konuşmasında Ermenistan için ‘’Daha dünün devleti’’ diyen Erdoğan, ‘’Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye'de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı. Ermenistan ülkelerimiz arasında 2009 yılında imzalanan protokolleri imzalamaktan da kaçındı. Diaspora da ülkemizi karalama kampanyasını sürdürdü" ifadelerini kullandı.