Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u201cABD ile stratejik ortakl\u0131\u011f\u0131m\u0131za s\u0131\u011fmayacak baz\u0131 geli\u015fmeler bizi ciddi manada rahats\u0131z etmektedir. Bunu a\u015fabilmek i\u00e7in de bu ziyaretin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi. Evine geldi\u011fi s\u0131rada deh\u015feti ya\u015fad\u0131!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan ABD ziyaretine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamaNuman Kurtulmu\u015f: T\u00fcrkiye b\u00fcy\u00fck oyunu g\u00f6r\u00fcyor