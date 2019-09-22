Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

Birle\u015fmi\u015f Milletler 74'\u00fcnc\u00fc Genel Kurul g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri i\u00e7in ABD'nin New York kentinde bulunan Erdo\u011fan'\u0131n konaklad\u0131\u011f\u0131 Peninsula Otel'deki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.\nKabulde D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu da haz\u0131r bulundu.\n(AA)Esenyurt'ta hareketli anlar! B\u00f6yle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131larBiden\u2019dan \u2018Trump\u2019a Soru\u015fturma A\u00e7\u0131ls\u0131n\u2019 \u00c7a\u011fr\u0131s\u0131Ruhani'den 'Yabanc\u0131 G\u00fc\u00e7ler B\u00f6lgeden Uzak Dursun' Uyar\u0131s\u0131
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