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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

(AA)

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