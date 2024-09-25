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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD televizyonuna konuştu: ‘Heyecanla bu kararlar verilmez’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD televizyonuna konuştu: ‘Heyecanla bu kararlar verilmez’

25.09.2024 07:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan NBC News kanalına konuştu. Erdoğan konuşmasında Hamas’a terör örgütü olarak bakmadığını vurgulayarak “Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur" dedi. Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan "Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'un sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Hamas'la ilişkisiyle ilgili soruya, "Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Ve şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Filistin halkının 7 Ekim öncesinde maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

“ONLARI İYİ ANLAMAK LAZIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarının kaybede kaybede bugünlere geldiğini belirterek, "Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim'e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır" dedi.

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UKRAYNA’NIN NATO ÜYESİ OLMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine nasıl baktığına ilişkin soruya, bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacaklarını belirterek, "Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım" dedi.

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“HEYECANLA BU KARARLAR VERİLMEZ”

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun, enine boyuna düşünülerek karar verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adım atılacak olan konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımız verirken tabii ki bütün NATO üyelerinin duruşunu masaya yatırıyoruz ve kararlarımızı ona göre veriyoruz. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simmons'ın, "Bu konuda karar verdiniz mi?" sorusuna ise "Hayır." cevabını verdi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Hamas cumhurbaşkanı erdoğan
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