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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi: Kirby '9 Mayıs' sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi: Kirby '9 Mayıs' sorusuna yanıt verdi

25.04.2024 22:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiği iddiası son günlerde gündem olmuştu. Konuyla ilgili ilk açıklama ABD'den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ziyarete ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi: Kirby '9 Mayıs' sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs'ta ABD'de ABD Başkanı Joe Biden ile buluşacaktı. Son günlerde ziyaretin iptal edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gitmeyeceği iddiası gündem olmuştu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin ABD tarafından ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

"PROGRAMLANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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