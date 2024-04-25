Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi: Kirby '9 Mayıs' sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs'ta ABD'de ABD Başkanı Joe Biden ile buluşacaktı. Son günlerde ziyaretin iptal edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gitmeyeceği iddiası gündem olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin ABD tarafından ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu.
Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
Kaynak: İHA