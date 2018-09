Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

TÜRKEN'in New York ve Londra gibi tutunmanın, kimliğe ve değerlere sahip çıkmanını zor olduğu metropollerde Türk gençler için korunaklı bir yere dönüştüğünü belirten Erdoğan, "TÜRKEN 4 yıl gibi kısa bir sürede yurt dışındaki gençlerimizin yuvası, ailesi, arkadaşı, dara düştüğünde kapısını çaldığı en yakın dostu haline geldi. Bizlere bu başarıları yaşatan Rabbimize sonsuz hamdüsenalar ediyoruz. İnşallah prensiplerimizden sapmadan çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Mandarin Otel'de gerçekleşen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"ne katıldı.

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası güvenliği temin ile mükellef Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’da olduğu gibi Suriye’de de sessizliğe gömülmüştür. Srebrenitsa Katliamına engel olamayan bu kurumlar, 20 yıl sonra Halep’teki sivil ölümlerini sadece uzaktan seyretmişlerdir. Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı." dedi.

“Ben” değil “biz” demekten, bu şekilde davranmaktan hiç vazgeçilmemesi gerektiğini, her imkanın aynı zamanda bir imtihan olduğunu vurgulayan Erdoğan,"Şu an elde ettiğimizi düşündüğümüz başarılar, bizlerin gayretinden daha çok Yüce Mevla’nın hepimize bir lütfudur, bir ikramıdır. Hassasiyetler kaybolursa, hasbiliğin yerini hesapçılık alırsa, bu imkânları da kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğuna dikkati çeken Erdoğan,"Her şeyden önce kibre bulaşmamalı; tevazu, nezaket ve samimiyeti bir an olsun elden bırakmamalıyız. Şeytanın sağımızdan ve solumuzdan yaklaşarak bizi gerçek gayemizden saptırmasına müsaade etmemeliyiz. Amaçların yerini araçların, muhabbetin yerini nefretin, dayanışmanın yerini kavganın ve çatışmanın almasına fırsat vermemeliyiz. Birbirimizi Allah için sevmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

İslam coğrafyasının kardeş kavgaları ve iç çatışmalarla gündeme gelmesi ne kadar üzüntü vericidir!.. Birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gereken insanlar, emperyalistlerin kışkırtmalarıyla her gün bir birinin kanını döküyor. Biz böyle mi böyle hale mi düşmeliydik eğer biz müminsek, müslümansak biz böyle olamayız. Ne diyor Kitab-ı Furkan da? "Dünya mersust". Biz o tuğlalar gibi birbirine kenetlenmiş müminler olmak zorundayız. Böyleysek bunun da gereğini yerine getirmemiz gerekir."

"Her gün şahit olduklarımız karşısında hem insanlığımız, hem kardeşliğimiz sınanıyor. Yüzyıllar boyu insanlığın ilim, irfan ve hikmet merkezi olan kadim şehirler maalesef bugün kan ve gözyaşıyla anılıyor. Asırlar boyunca ilim âşıklarının susuzluğunu gideren meşhur Musul Kütüphanesi, işgalcilerin elinde adeta enkaza döndü. Bağdat Kütüphanesi’nin her biri hazine değerindeki binlerce nadide kitabı ya imha edildi, ya çalınarak yurt dışına kaçırıldı Bugün Halep’in Şam’ın, Hama’nın, Trablus’un, Sana’nın çatışmalarla gündemde olması ne kadar acıdır!..

Başkan Erdoğan, "Yakaladıkları her fırsatı ülkemizi eleştirmek için kullananlar, mesele İsrail olunca, İsrail’in işlediği cinayetler olunca ne yazık ki tüm hassasiyetlerini rafa kaldırıyorlar." diyerek BM Genel Kurulunda bugüne kadar birçok karar alındığını belirterek, bunların kaçının uygulamaya girdiğini sordu.

İsrail'in BMGK'da önemli bir garantörü olduğunu belirten Erdoğan, "BMGK’dan kolay kolay aleyhinde karar çıkarmak mümkün değil. Zira bir ülkenin dudağının arasından hayır çıktı mı bitti iş. Onun için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum. Onun için 'artık BM’nin reforme edilmesi gerekiyor' diyoruz. Artık İkinci Dünya Savaşı'nın dünyası yok. Bu yeni dünyada BM’nin değişmesi gerekiyor, reforme edilmesi gerekiyor. Şu anda 194 üyesi olan BM’nin 194 üyesinin de daimi üye olarak görev alabileceği dönüşümlü bir sistemin BM’de olması gerekir eğer adil bir dünya istiyorsak. Her kıtanın, her inancın Her rengin temsil edildiği bir BMGK sadece belli bir grubun belli bir inancın değil hepsinin yer alabileceği bir BM. İnanıyorum ki dünyanın o beklenen barış adil kokulu havasının teneffüse imkan verir." diye konuştu.

"Türkiye’nin DEAŞ’lı ve PKK’lı teröristlere karşı yürüttüğü meşru operasyonlarını eleştiri yağmuruna tutanlar, devlet terörü uygulayan rejimler ve yönetimler karşısında hiçbir adım atmıyorlar." diyen Erdoğan benzeri bir kayıtsızlığa son 7 yıldır Suriye'de şahit olunduğunu belirtti.