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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti.

BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Schwab ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab

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