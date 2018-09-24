Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti.
BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Schwab ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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