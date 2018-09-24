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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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