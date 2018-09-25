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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 00:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Başbakanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Erdoğan

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