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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 21:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliği yaptığı heyet başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti.

Guterres, BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan heyet başkanları onuruna öğle yemeği düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap ettikten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Yemekte, ABD Başkanı Donald Trump da dahil çok sayıda devlet başkanı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan

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