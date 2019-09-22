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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 02:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

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Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu New York Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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