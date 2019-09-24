HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 22:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

BM Genel Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos da yer aldı.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
'İdlib'deki insani krizden en çok Türkiye etkilenecek''İdlib'deki insani krizden en çok Türkiye etkilenecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan, sorunlara adil çözümler bulmak için çabalayan bir ülkedir”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan, sorunlara adil çözümler bulmak için çabalayan bir ülkedir”
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş birliği protokolü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Meral Akşener'den '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor

'İdlib'deki insani krizden en çok Türkiye etkilenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

İYİ Partili Türkkan'dan 'IMF' açıklaması

İYİ Partili Türkkan'dan 'IMF' açıklaması

İYİ Parti'den IMF ile görüşme açıklaması

İYİ Parti'den IMF ile görüşme açıklaması

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan partideki ayrılıklar ile ilgili açıklama

Ayrılıklar sonrası AK Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.