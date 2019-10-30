Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’de atılan adımın hiçbir anlamı yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyor" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "ABD\u2019de at\u0131lan ad\u0131m\u0131n hi\u00e7bir anlam\u0131 yok. Bunu tan\u0131m\u0131yoruz. Kendileri \u00e7al\u0131p kendileri oynuyor" dedi.PARTNER \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131y\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! O foto\u011fraf\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdiBakan G\u00fcl: Karar bizim i\u00e7in 'yok' h\u00fckm\u00fcndedirCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u201cDensizlik d\u00fczeyine varan s\u00f6z ve davran\u0131\u015flara arkada\u015flar\u0131m gereken cevab\u0131 veriyorlar\u201d