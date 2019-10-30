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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’de atılan adımın hiçbir anlamı yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’de atılan adımın hiçbir anlamı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’de atılan adımın hiçbir anlamı yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyor" dedi.

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