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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 06:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak ''CAN'' New York JFK Havalimanı'ndan Almanya'ya hareket etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'den, özel uçak "CAN" ile, Almanya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberindeki eşi Emine Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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