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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 05:49 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile ABD'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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