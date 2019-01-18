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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu. Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ziyaretten görüntü

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

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