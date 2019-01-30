Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Graham’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Lindsey Graham’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

