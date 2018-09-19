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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD’li şirketlerin yöneticilerini kabul etti.    Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada "Bu önemli toplantı birbirimizi daha iyi anlamamıza, birbirimizin bakış açısını daha yakından öğrenmemize imkan verecektir.

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD’li şirketlerin yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada "Bu önemli toplantı birbirimizi daha iyi anlamamıza, birbirimizin bakış açısını daha yakından öğrenmemize imkan verecektir. Amerika ile olan stratejik işbirliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığı ile daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

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