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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’nin terör örgütleri ile devriye yapmasını neyle izah edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halbuki bunlar çekilecekti, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika’nın terör örgütleri ile yapmasını neyle izah edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halbuki bunlar çekilecekti, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika’nın terör örgütleri ile yapmasını neyle izah edeceğiz. Bunlar bizim mutabakatımızda yok" dedi.
AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretine ilişkin, “Gitmeden önce kendileri ile bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim” diye konuştu.

“KHK’ya ‘facia’ ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım”
Bülent Arınç’ın KHK’larla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, “Kendisi de bir hukukçu olduğuna göre KHK’ya ‘facia’ ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu kendi aramızda değerlendireceğiz. Şık bir açıklama değil, kabullenmek doğru değil. Yapacağımız toplantıda bunu değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız”
ABD’nin F-35 savaş uçaklarını vermemesi durumunda Rusya’dan savaş uçağı alınıp alınmayacağı konusunda soru soran gazeteciye, “Bu kadar hassas niye çalışıyorsunuz” diye soran Erdoğan, “S-400’ü alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele anlıktır. Bunda bizim hakkımız var. Burada biz bir pazar değiliz. Patriotlar konusunda defaatle kendileri ile görüştük, hep bizim önümüze kongreyi getirmişlerdir. Kongreden olumsuz cevap aldıkları için bize Patriot satamamışlardır. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur, Sayın Trump döneminde de ne yazık ki böyle olmuştur. Savunma sistemleri noktasında benim ihtiyacım olan sistemi bana vermeyeceksin, bir başka yerden bunu tedarik ettiğim zaman ‘alamazsın, benim müsaade etmem gerekir’ diyeceksin. Bu bir ülkenin egemenlik haklarına müdahaledir. Türkiye egemenlik haklarına müdahaleyi kabul edebilecek tıynette bir ülke değildir. Biz bu konuda S-400’de nasıl kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak, F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız” ifadelerini kullandı.

“Süreç, bizim hukukumuzda neyse o şekilde ilerleyecek”
Bağdadi’nin kız kardeşi ile ilgili hukuki sürecin nasıl işleyeceği konusundaki soruya cevap veren Erdoğan, “Hukuki süreç, bizim hukukumuzda neyse o şekilde ilerleyecek” dedi. Türkiye’de yargılanması konusunda ise, “O kadar ileri derecede hukukçu değilim. Arkadaşlarımız bunları yakaladılar. Geri gönderme merkezlerinde bunları tutacaklar” açıklamasında bulundu.

“Devriye çalışmasını Amerika’nın terör örgütleri ile yapmasını neyle izah edeceğiz”
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bazı yerlerde teröristlerin çekilmediği, bunlara ilişkin operasyonun devam edip etmeyeceği sorusuna cevap veren Erdoğan, “Bugün devriye çalışmaları devam ediyor. Biz Rusya ile mutabakatımız çerçevesinde devriye çalışmalarını yürütürken, maalesef Amerika da bu terörist PYD-YPG ile devriye görevini yapıyorlar kendilerine göre. Halbuki bunlar çekilecekti, çekilme kararını verdikleri halde şuanda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika’nın terör örgütleri ile yapmasını neyle izah edeceğiz. Bunlar bizim mutabakatımızda yok. Durumdan vazife çıkartıyor, böyle bir şey olamaz” dedi.

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