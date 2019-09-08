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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.

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