Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ABD\u2019nin T\u00fcrkiye i\u00e7in de\u011fil, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc i\u00e7in g\u00fcvenli b\u00f6lge olu\u015fturman\u0131n pe\u015finde oldu\u011funu ifade ederek, \u201cB\u00f6yle bir anlay\u0131\u015f\u0131 reddediyoruz\u201d dedi.Dakikalarca kalp masaj\u0131 ve suni teneff\u00fcs yapt\u0131lar ama...Erdo\u011fan'dan ABD'ye sert s\u00f6zlerMilletvekili A\u011far, \u201cDiyarbak\u0131r\u2019daki anneleri biz de Elaz\u0131\u011f\u2019dan destekliyoruz\u201d