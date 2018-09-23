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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 11.30'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'ye gitti.

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ABD çan erdoğan

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